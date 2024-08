Acabou a magia: diante do Corinthians, Bahia perde a segunda na Fonte

Bahia pressionou no fim, mas não conseguiu evitar a derrota - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Mais de 48 mil pessoas foram à Arena Fonte Nova na tarde deste domingo, 21, para ver a partida entre Bahia e Corinthians, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do estádio lotado, o Tricolor voltou a perder para uma equipe que luta na parte de baixo da tabela. O paraguaio Ángel Romero marcou o único gol do jogo, que ainda recolocou o Vitória na zona de rebaixamento.

O resultado manteve o Bahia com 30 pontos e, por enquanto, na 5ª colocação. Até o fim da rodada, o Tricolor pode ser ultrapassado pelo Fortaleza, que joga contra o Atlético-GO na Arena Castelão.

O Atlético-GO, inclusive, é o próximo adversário do Bahia no último jogo do primeiro turno. O duelo da 19ª rodada do Brasileirão está marcado para as 21h30 de quarta-feira, 24, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

O jogo

Antes da bola rolar, o gramado da Arena Fonte Nova foi palco de homenagens. Primeiro, Thaciano recebeu uma placa comemorativa por completar 100 jogos com a camisa tricolor. Momentos antes do apito inicial, foi respeitado um minuto de silêncio pelo ex-treinador Quintino Barbosa, o Barbosinha, que faleceu na última terça-feira, 16.

Logo que o árbitro autorizou o início do jogo, o Bahia assumiu o controle da partida com mais posse de bola. A primeira grande oportunidade aconteceu aos 6 minutos, após vacilo de Alex Santana no meio de campo. Caio Alexandre recuperou a bola e a jogada se desenhou até a finalização de Thaciano, que passou à esquerda do gol defendido por Hugo Souza.

Seguro, goleiro Hugo Souza foi um dos destaques do Corinthians | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

A partir dos 20 minutos o Bahia diminuiu o ritmo e viu o Corinthians gostar do jogo. O Alvinegro passou a ter mais posse de bola e povoou o campo de defesa tricolor com muitos jogadores. Aos 37, Alex Santana roubou a bola de Everton Ribeiro e lançou Yuri Alberto em velocidade. O camisa 9 do Timão fez lançamento para Romero que, dentro da área, puxou para o pé esquerdo e acertou um bonito chute, sem chances para Marcos Felipe.

O Bahia voltou do intervalo melhor e logo aos 5 minutos ameaçou os visitantes. Thaciano recebeu de Cauly na quina da grande área e inverteu para Everton Ribeiro na direita, que finalizou de primeira e obrigou o goleiro Hugo Souza a fazer grande defesa. Aos 23, Cauly tentou de falta próximo à grande área, mas a bola passou por cima do gol.

Com a partida se aproximando do final, o Bahia se lançou ao ataque. A torcida pediu Ademir e o técnico Rogério Ceni logo atendeu aos pedidos vindos da arquibancada. Aos 38 minutos, o ‘Fumacinha’ fez jogada individual, mas finalizou fraco. Pressionando, o Tricolor chegou a colocar duas bolas no travessão com Caio Alexandre, aos 45, e Rezende, aos 51. A pressão, no entanto, não surtiu efeito e o Esquadrão voltou a perder do Corinthians na Arena Fonte Nova após 10 anos.