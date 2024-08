Everaldo lamenta derrotas mas destaca: "Campeonato é isso aí"

Everaldo, atacante do Bahia - Foto: Letícia Martins / E.C Bahia

Após sequência de derrotas em casa, que afastou o Bahia da disputa por uma vaga no G-4, a equipe comandada por Rogério Ceni viaja para Goiânia na tarde desta terça-feira, 23, para enfrentar o Atlético-GO, lanterna do Brasileirão 2024, amanhã, às 21h30, no Estádio Antonio Accioly, visando reencontrar o caminho das vitórias para se manter na disputa pela parte mais alta da tabela.

Na manhã desta terça-feira, antes da viagem, o elenco tricolor realizou uma sessão de treinamentos, e na sequência, o atacante Everaldo concedeu entrevista. Durante a coletiva, o camisa 9 lamentou os pontos perdidos em casa, mas destacou que a oscilação é natural em um campeonato como o Brasileirão:

“O campeonato é longo, estamos finalizando o primeiro turno, o campeonato é isso aí, às vezes você vai ganhar do líder e perder para o lanterna. Temos que minimizar os erros e as chances de isso voltar a acontecer, tem que servir de alerta e para não voltar a acontecer”, pontuou o artilheiro tricolor.

Na sequência, o centroavante destacou a importância do time entrar ligado na partida contra o Dragão, mesmo se tratando do lanterna da competição.

Ainda durante a entrevista, Everaldo finalizou garantindo que o grupo trabalha diariamente para ‘acertar o pé’ na tomada de decisão. “Nos cobramos nas revisões que Ceni faz com a gente, no pós-jogo, nos treinos, mas às vezes tem o mérito do adversário, não é 11 contra 0, temos que melhorar, mas do outro lado também tem 11 caras querendo o mesmo que a gente”, afirmou.