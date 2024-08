'Dia do Lucho': Preto convida atacante para "espairecer um pouco"

Preto Casagrande, ex-jogador da dupla Ba-Vi - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O jovem atacante uruguaio Lucho Rodriguez, de 21 anos, que está prestes a ser anunciado como novo reforço do Bahia visitou a casa de Preto Casagrande, ex-jogador e ex-treinador do clube na manhã do último sábado, 20. O encontro foi confirmado pelo próprio Preto no podcast ‘Linha Alta’.

O 'Dia do Lucho' também contou com a presença do tio do jogador, que compartilhou uma foto da visita no story do Instagram. Em seu relato, Preto mencionou que se a foto não tivesse sido vazada, ele não teria comentado sobre o encontro para preservar suas amizades com Carlos Santoro, diretor de futebol do Bahia, e Paulo Pitombeira, um dos empresários de Lucho Rodriguez.

Story publicado pelo tio de Lucho no Instagram | Foto: Reprodução | Redes Sociais

“Carlos Santoro é meu amigo desde 2016, quando eu era auxiliar técnico do Bahia. Paulo Pitombeira é meu amigo desde que ele só tinha o Hernane ‘Brocador’ e o Régis. Esses caras frequentam minha casa desde 2016. Então, para mim seria muito fácil vazar informação, dizer tudo que está acontecendo”, iniciou Preto.

“Eles estavam sexta-feira na minha casa e falou-se que o menino estava trancado no hotel. Eu, como já fui atleta, falei: ‘traz esse menino aqui em casa amanhã para espairecer um pouco’. E aí brincamos de futevôlei, com o tio dele, enfim, para o menino ter um pouco de paz. Ele está vivendo preso, ele não pode descer para almoçar, está trancado dentro do quarto do hotel esperando resolver a situação dele, que é uma situação que talvez se prolongue. Está para ser anunciado a qualquer momento, mas ao mesmo tempo está para melar o negócio. E são situações que eu prefiro manter a amizade que eu tenho com os dois do que dar notícias ou informações”, complementou.

Lucho Rodriguez é uma das promessas do futebol uruguaio e se destacou pelas suas atuações nas seleções de base. No total, foram 11 gols em 18 jogos. Na equipe principal, comandada pelo técnico Marcelo Bielsa, Luciano foi convocado para os amistosos contra México e Costa do Marfim. Ele marcou 8 gols em 23 jogos, nesta temporada, pelo Liverpool, do Uruguai.