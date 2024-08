Com quatro jogos em dez dias, Bahia repudia gestão da CBF

Bahia questionou antecipação de partida - Foto: Tiago Caldas | EC Bahia

O Esporte Clube Bahia manifestou repúdio à alteração realizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no calendário de jogos do clube. Na noite da última segunda-feira, 22, o clube enviou um ofício à entidade expressando sua insatisfação com a antecipação do jogo contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, que foi antecipado em dois dias. A mudança foi feita em razão do confronto do Tricolor contra o Botafogo pela Copa do Brasil.

O Bahia destacou que a decisão, comunicada com apenas cinco dias de antecedência, causa sérios prejuízos ao planejamento e à preparação da equipe. A alteração compromete o rendimento dos jogadores, que enfrentarão uma sequência extenuante de quatro jogos em dez dias, além de prejudicar o trabalho das equipes de fisiologia e logística do clube.

"O Bahia encaminhou na noite desta segunda-feira um ofício para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), questionado a mudança da tabela, com a antecipação da partida contra o Internacional, válida pelo Campeonato Brasileiro, do dia 29 para o dia 27, com prejuízo direto ao clube.

A mudança foi realizada com apenas 5 (cinco) dias de antecedência e, tratando-se de um esporte de alto rendimento, uma decisão dessa magnitude causa prejuízos irreparáveis, deixando o elenco com uma tabela de jogos absolutamente desumana, com a realização de 4 (quatro) num intervalo de 10 (dez) dias. Além disso, prejudica consideravelmente o trabalho da fisiologia e da logística feito pelo clube visando o calendário anteriormente divulgado. O Bahia lamenta e repudia veementemente a alteração."