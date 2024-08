Zagueiro sofre fratura no rosto e vira problema no Bahia

Kanu é titular absoluto na zaga do Bahia - Foto: Divulgação / EC Bahia

O Bahia pode ter um problema no sistema defensivo. O zagueiro Kanu está acometido de uma fratura na face e deve desfalcar o tricolor nas próximas partidas do time. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Yuri Santana e confirmada pelo Portal A TARDE.

Kanu teve um afundamento no rosto e por conta da lesão, deverá utilizar uma máscara de proteção, idêntica a utlizada por Victor Cuesta, quando foi submetido a uma cirurgia no nariz.

O camisa 4 é titular é titular absoluto na zaga do Bahia na temporada 2024, ao lado de Gabriel Xavier. Por conta da lesão, o prazo de recuperação ainda não foi estabelecido pelo departamento médico do Esquadrão.

Vale salientar que existe a possibilidade de Kanu desfalcar o time na partida contra o Internacional, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

No Bahia desde 2023, Kanu já disputou 51 jogos com a camisa azul, vermelha e branca, com três gols marcados. Em 2024, Kanu disputou 31 jogos, todos na condição de titular, e marcou dois gols.