Cuesta fratura nariz e não joga contra o Grêmio; veja relacionados | A TARDE

O zagueiro Victor Cuesta sofreu uma fratura no nariz, passou por procedimento cirúrgico no início da semana e está vetado do jogo entre Bahia e Grêmio, pela 4ª rodada do Brasileirão. Para o confronto, o técnico Rogério Ceni relacionou 23 atletas. A bola rola a partir das 21h, na Arena Fonte Nova.

Além de Cuesta, o goleiro Adriel também ficou fora da relação. Ele não pode atuar contra o Grêmio por questões contratuais. As outras baixas do Tricolor são o lateral-esquerdo Ryan e o volante Acevedo, que seguem em recuperação de cirurgias.

Confira os 23 atletas relacionados pelo Bahia:

Goleiros: Marcos Felipe e Danilo Fernandes;

Laterais: Cicinho, Gilberto, Arias e Luciano Juba;

Zagueiros: Marcos Victor, Kanu, David Duarte e Gabriel Xavier;

Meio-campistas: Cauly, Jean Lucas, Yago Felipe, Rezende, Thaciano, Carlos de Pena, Caio Alexandre e Everton Ribeiro;

Atacantes: Ademir, Biel, Everaldo, Rafael Ratão e Oscar Estupiñan.