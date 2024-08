Dupla da base é relacionada para duelo contra o Atlético-GO

O meia Roger Gabriel e o atacante Ruan Pablo são crias da base do Esquadrão de Aço - Foto: Divulgação / EC Bahia

Com uma série de desfalques, o técnico Rogério Ceni recorreu aos jogadores da base para reforçar o time no duelo contra o Atlético-GO, programada para quarta-feira, 24, às 21h30, em Goiânia, pela última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O meia Roger Gabriel e o atacante Ruan Pablo, informação do repórter Yuri Santana.



Roger já frequentou o time principal em algumas oportunidades e se destacou no duelo contra o Sport, ao dar o passe para Rafael Ratão fazer o gol do triunfo. O atleta com 17 anos é considerado um dos destaques da base do Tricolor e foi campeão da Cascais Cup com a seleção brasileira sub-17, onde foi artilheiro da competição com sete gols.

Já Ruan Pablo, de 16 anos, teve seu primeiro contrato profissional divulgado nesta terça-feira, 23, e chama atenção por ser um dos destaques do time sub-20, que disputa o Campeonato Brasileiro da Categoria.

Os dois jogadores foram convocados por conta da lista de desfalques do time que vai até Goiás. Kanu, Caio Alexandre e Biel, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O número pode aumentar, segundo a coletiva de Rogério Ceni após o jogo contra o Corinthians, quando chegou a mencionar a possibilidade de até cinco atletas de fora.