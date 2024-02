"Eu não tinha esperança de entrar", diz Roger Gabriel após o jogo | A TARDE

Após dominar o Sport durante todo o jogo, com 35 finalizações ao longo de toda a partida, o Esporte Clube Bahia quase viu o resultado escapar por conta da ineficiência na hora de terminar a jogada, mas já nos acréscimos, depois de bela jogada e cruzamento do jovem Roger Gabriel, de 16 anos, que entrou já no final do segundo tempo, Rafael Ratão desempatou a partida, no melhor 'estilo Raudinei'.

Já na zona-mista da Arena Fonte Nova, o 'Pivete de Aço' falou sobre a oportunidade na partida deste domingo, 4: "Para mim, hoje foi minha estreia no profissional. Eu não tinha muita esperança de entrar pela dificuldade do jogo e pelo resultado parcial, mas quando o Rogério me chamou e me deu as instruções, a cabeça limpou e fui pensando em fazer o meu melhor para ajudar a equipe, como acabou acontecendo quando pude dar aquela assistência para o Rafael".

O jovem ainda aproveitou o momento para destacar a emoção que sentiu na jogada do gol: "No início eu pensei que a bola ia passar de mim e depois pensei em cabecear de volta para a área, mas ela acabou mudando a trajetória e eu tive a frieza de dominar a bola, dar o corte, e achar o Rafael livre para fazer o gol".

"Eu não tinha nem olhado o tempo do jogo, quando a bola chegou eu só pensei que era a oportunidade que eu tinha de fazer alguma coisa", finalizou Roger Gabriel.

Apesar do jogador considerar que a partida de hoje tenha sido sua estreia no profissional, esse foi o terceiro jogo dele na equipe principal na temporada 2024, e em pouco tempo já ganhou o apelo dos torcedores, ainda mais após a jogada que decidiu o jogo contro o Sport