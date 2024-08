Grupo City fecha parceria com Sony Pictures para produções esportivas

Sede do Manchester City, na Inglaterra - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O Grupo City e a Sony Pictures anunciaram nesta terça-feira, 23, uma colaboração estratégica inédita para a produção de projetos originais de televisão, destinados a públicos diversos em todo o mundo. A iniciativa combina a vasta rede global e experiência esportiva do Grupo City, incluindo o acesso a talentos do futebol e as instalações de seus clubes, com o aclamado legado de produção da Sony Pictures.

A parceria une a capacidade do ‘City Studios’, a unidade de produção criativa do Grupo City, e da expertise da Sony Pictures para desenvolver uma variedade de conteúdos televisivos. Esses projetos englobarão histórias diretamente ligadas aos clubes e jogadores do Grupo City, além de criações inspiradas no futebol. Entre os formatos previstos estão séries com e sem roteiro, documentários únicos, projetos de animação e programação infantil.

Leia mais: Com quatro jogos em dez dias, Bahia repudia gestão da CBF

Leia mais: Veja o que Simone Biles falou sobre Rebeca Andrade em série da Netflix

Nos últimos anos, o Grupo City tem se destacado na inovação de conteúdos de futebol. O Manchester City foi o primeiro clube de futebol a participar da série de documentários 'All or Nothing' da Amazon, em 2018. O Manchester City e seu técnico, Pep Guardiola, aparecem na popular série 'Ted Lasso', que narra a história de um clube fictício da Premier League, o AFC Richmond. Mais recentemente, o clube lançou o documentário 'Together: Treble Winners' na Netflix, destacando a conquista do triplo campeonato.

Ferran Soriano, CEO do City Football Group, comentou sobre a nova colaboração: “O City Football Group já é uma empresa global de entretenimento e esta iniciativa baseia-se no nosso histórico de longa data de inovação no espaço de conteúdo e no crescimento do 'City Studios' nos últimos anos. Agora adotaremos uma abordagem ainda mais dinâmica para a produção de conteúdo e já estamos desenvolvendo diversas séries com roteiro e não-ficção que irão encantar o público em todo o mundo."

Wayne Garvie, presidente de produção internacional da Sony Pictures, também expressou entusiasmo: “O futebol é o grande jogo global, nenhum outro esporte produz tantos heróis, lágrimas e risos, alegria e tristeza como o futebol. Nosso objetivo é fazer parte da próxima evolução do jogo, criando uma nova geração de entretenimento inovador baseado no futebol para emocionar o mundo."