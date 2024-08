Aos 16 anos, atacante do Bahia tem multa de mais de R$ 1 bilhão

Ruan Pablo ao lado dos agentes Thiago Machado e Adilson Leão - Foto: Arquivo pessoal

No dia em que completou 16 anos, o atacante Ruan Pablo teve seu contrato renovado com o Bahia. O novo vínculo da joia com o Tricolor vai até julho de 2027 e a multa rescisória para clubes estrangeiros é de € 200 milhões, cerca de R$ 1 bilhão. A informação é do ge.

Além da renovação com multa bilionária, Ruan Pablo recebeu outro presente de aniversário: foi relacionado pelo técnico Rogério Ceni para a partida contra o Atlético-GO, nesta quarta-feira, 24, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No início deste ano, Ruan Pablo foi o atleta mais jovem a participar da pré-temporada da equipe principal em Manchester, na Inglaterra, onde recebeu elogios do comandante. “É uma felicidade dupla, né. Meu aniversário e meu primeiro contrato profissional com o Bahia. Sou muito grato a esse clube, sempre me deu tudo, cuidou de mim e agora sinto que posso retribuir. Meu sangue é tricolor e vou mostrar isso em campo”, declarou Ruan Pablo.

Ruan Pablo se junta a outro ‘Pivete de Aço’ entre os relacionados, o meia Roger Gabriel, que já frequentou o time principal em algumas oportunidades. Os dois jogadores foram convocados por conta da lista de desfalques do time que vai até Goiás. O jogo está marcado para as 21h30.