Confusão e invasão de campo marcam eliminação do Inter na Sul-Americana

Inter empatou com o Rosário Central e foi eliminado da competição - Foto: Ricardo Duarte | Internacional

Após mais uma eliminação, dessa vez pela Copa Sul-Americana, a torcida do Inter mostrou descontentamento e houve tentativa de invasão do estádio Beira Rio e brigas entre colorados após a partida dessa terça-feira, 24. Já no pátio do Beira-Rio, os torcedores se reuniram para protestar com xingamentos aos jogadores. Foguetes e rojões foram estourados no lado de fora do estádio.

A polícia militar ficou posicionada no edifício-garagem do estádio após uma correria no local. Esse é o espaço utilizado para os jogadores deixarem o Beira-Rio rumo aos veículos pessoais. A cavalaria da polícia se posicionou no pátio para evitar novos problemas.



Logo após a confirmação eliminação para o Rosário Central, a partida terminou empatada em 1 a 1, dois torcedores conseguiram pular das arquibancadas do Beira-Rio para o gramado. Um deles caiu ao se chocar com a placa de publicidade e foi capturado, enquanto outro foi contido ao conseguir passar para o campo, ambos pelos seguranças privados.



Na sequência, o Batalhão de Choque da Brigada Militar se deslocou para evitar novas invasões e que o portão que dá acesso da arquibancada para o campo se abrisse, já que colorados forçavam a passagem. No anel superior do Beira-Rio, houve briga entre a própria torcida colorada.