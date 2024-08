Vitória x Flamengo: veja prováveis escalações e tudo sobre a partida

Duelo contra o Flamengo é hoje, às 20h, no Barradão - Foto: Divulgação | EC Vitória

Sim, a fase do Vitória é muito ruim. São cinco derrotas nas últimas seis partidas e a zona do rebaixamento voltou a assustar. Mas o torcedor do Vitória pode garantir: já viu coisa muito pior e terminou sorrindo. A história recente do Leão é marcada por ignorar as baixas probabilidades e as análises dos especialistas, sempre com a ajuda de seu maior trunfo: a torcida. Por isso, apesar do mau momento da equipe na Série A, é esperado um grande público para o duelo contra o Flamengo, hoje às 20h, no Barradão.

O Rubro-Negro já deu provas importantes de que não costuma desistir. O maior exemplo de todos foi a Série C, em 2022. Na 12ª rodada daquela competição, o Vitória tinha apenas 2,6% de chance de chegar ao G-8, que classificava para as fases finais. Naquele momento, o Leão já flertava com a queda à Série D, situação para a qual se calculava 51% de probabilidade. Entretanto, a sinergia impressionante entre a torcida e a equipe à época treinada por João Burse resultou em uma arrancada que culminou, primeiro na classificação ao quadrangular ao vencer o Brasil de Pelotas, e depois no acesso à Segundona.

Na Série B, em 2023, a história foi oposta, mas teve a torcida novamente como protagonista. O início arrasador da equipe então comandada por Léo Condé motivou um caso de amor com as arquibancadas que durou até o início deste Brasileirão, com a troca por Thiago Carpini.

O atual técnico ainda não conquistou o torcedor, mas quem sabe essa história não muda hoje. O rubro-negro mais realista sabe que, com o elenco atual, é difícil fazer frente aos grandes do futebol brasileiro, muito mais endinheirados e acostumados às intempéries da Série A. Assim, a energia da torcida se faz ainda mais necessária – mesmo que para uma arrancada mais modesta do que a de 2022.

Para o confronto de hoje, Carpini não contará com Janderson. Contratação mais cara da temporada, mas que ainda não rendeu o esperado, o atacante levou o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio e deve ser substituído por Lawan ou Yuri Castilho. Uma outra hipótese é o treinador iniciar a partida com Ricardo Ryller, buscando mais solidez defensiva ao meio-campo.

Do lado de lá, dois desfalques: o técnico Tite não contará com Erick Pulgar, que teve uma gastroenterite, e com o lateral Wesley, que sentiu dores musculares.

Uma de cada

Nas últimas três vezes que Vitória e Flamengo se enfrentaram pela Série A, equilíbrio total: em 2017, no Rio de Janeiro, o Leão derrotou o time carioca por 2 a 0, com gols de Yago Felipe e Neilton. No ano seguinte, no Barradão, deu empate em 2 a 2, no famoso jogo de dois erros clamorosos da arbitragem: primeiro, Everton Ribeiro tomou uma bolada no rosto em cima da linha e foi expulso por supostamente evitar o gol com a mão; depois, o Flamengo empatou com um gol no qual Willian Arão estava impedido. Por fim, no segundo turno de 2018, no Maracanã, Diego Ribas deu a vitória ao Flamengo por 1 a 0.