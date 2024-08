Vitória rebate acusações de ex-diretor sobre camarote e contratações: "Quer fama"

Presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Um funcionário de um suposto 'departamento de inteligência' do Vitória acusou o presidente do clube, Fábio Mota, de investir dinheiro para "construir camarote para esposas de jogadores". O denunciante, Erik Baleeiro, afirmou que teria apresentado um sistema ao dirigente com a finalidade de rastrear jogadores para contratação em melhores condições de negócio, mas que teria sido prontamente recusado.

“Eu garanti a Fábio que com as novas tecnologias e inteligência é possível calcular as melhores contratações com os melhores custos espalhados pelo mundo. Eu estava desenvolvendo um departamento de inteligência para estudar todos os aspectos do nosso time e dos adversários. Gastei do meu próprio bolso e ele preferiu fazer camarote para esposa de jogadores”, disparou.

Segundo apurações do Portal A TARDE com fontes dentro do Vitória, Baleeiro de fato possui uma relação com o clube. No entanto, a situação seria bastante diferente da apresentada por ele. Inicialmente, a entrada do diretor dentro do Barradão se deu apenas como um colaborador, que ajudou o clube financeiramente em alguns momentos, principalmente entre os anos de 2022 e 2023.

Entre as constribuições, estaria uma taxa referente a contratação do meia Matheusinho, em que Baleeiro teria desembolsado uma quantia em torno de R$ 10 mil. Após algumas contribuições no clube, ele teria sido nomeado diretor estatutário do Vitória, ficando responsável pelo setor de Tecnologia e Informática (T.I). Atualmente, inclusive, o denunciante seria dono de um dos 12 camarotes presentes no Estádio Manoel Barradas (Barradão).

Quanto ao suposto departamento de inteligência, o setor nunca existiu dentro do Esporte Clube Vitória e, muito menos, teria contado com a participação de Erik Baleeiro. Em alguns momentos, ele chegou a fazer sugestões de contratação ao presidente do clube e, posteriormente, desenvolvido uma ferramenta para apresentar. Entretanto, as recomendações não teriam sido acatadas pela diretoria rubro-negra.

Posição do Vitória

Procurado pela reportagem do A TARDE, o presidente Fábio Mota confirmou a relação do clube com Baleeiro: "Esse rapaz chegou ao clube na Série C e nos ajudava, não vou dizer que ele não ajudou. Pagou taxa de inscrição de jogador. Agora, ele nunca fez parte do marketing e esse 'setor de inteligência' que ele diz nunca existiu".

Mota disse ainda que realmente colocou Baleeiro como um dos oito diretores estatutários do Rubro-Negro, mas fez questão de pontuar que a respectiva função não é remunerada. Dentro do clube, ele teria ficado responsável por cuidar da parte de tecnologia, mas já havia sido desligado no início de 2024.

"Houve uma situação em que ele desenvolveu um sistema, eu levei ele até o departamento de análise do clube para apresentar. Agora, esse sistema não era homologado. Já temos um sistema aqui, que é homologado e respaldado, igual ao que os demais clubes utilizam em todo o mundo", completou Fábio Mota.

Sobre a denúncia de construir camarotes para "esposas de jogadores", o cartola do Leão garantiu que as acusações são infundadas e que Erik Baleeiro estaria querendo "surfar em uma má fase do clube para ganhar os 15 minutos de fama".

Erik Baleeiro também foi procurado pela reportagem do Portal A TARDE, entretanto, a assessoria de comunicação do ex-diretor apontou uma incompatibilidade de agenda para que ele pudesse se manifestar. A garantia foi de uma resposta quanto ao posicionamento do clube. Assim que houve a manifestação da parte denunciante, a reportagem será atualizada.