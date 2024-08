Vitória anuncia a contratação de Carlos Eduardo

Carlos Eduardo reforça o Leão até o final da temporada - Foto: Reprodução / EC Vitória

Um dia após o desligamento de Ítalo Rodrigues, o Esporte Clube Vitória acabou de anunciar sua primeira contratação na atual janela de transferências. Trata-se do ponta-direita Carlos Eduardo, de 27 anos, que chega ao Leão com contrato válido até o final da temporada.

REFORÇO RUBRO-NEGRO! 🔴⚫️🦁



O atacante Carlos Eduardo, de 27 anos, é o novo reforço do Leão para a temporada de 2024 com contrato até o fim do ano. Que seja um ano de VITÓRIA! #PegaLeão #PorNossaHistória pic.twitter.com/s41qtKQyHb — EC Vitória (@ECVitoria) July 23, 2024

Revelado pelo Goiás, o atleta rescindiu contrato com o Alanyaspor, da Turquia, para acertar com o rubro-negro baiano. Campeão da Copa Sul-Americana com o Athletico-PR em 2021, Carlos Eduardo atuou também por Palmeiras e Red Bull Bragantino, mas sem grande destaque. Fora do Brasil, passou pelo Pyramids, do Egito, e Estoril, de Portugal.