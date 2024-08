Após desempenho ruim na Série A, diretor pede para deixar o Vitória

Ítalo Rodrigues esteve a frente da diretoria de futebol do Vitória por pouco mais de um ano - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Italo Rodrigues não é mais o executivo de futebol do Vitória. O desligamento foi feito a pedido do profissional, nesta segunda-feira, 22, e confirmado de forma oficial pelo clube em suas redes sociais.

Ítalo tem 38 anos e foi fundamental na formação do elenco que se sagrou campeão da Série B de 2023. Ele chegou sob desconfiança, após trabalhar no Tacuary, do Paraguai. Ele acumula passagens por Paysandu e Náutico, onde foi campeão da Série C em 2019.



Em entrevista coletiva no dia 1 de julho, Ítalo foi questionado sobre a execução do planejamento do clube na disputa da Série A. Ele afirmou que não houve erro na ocasião, já que o clube se sagrou campeão baiano e aproveitou o que o mercado apresentou naquele momento.

"Na minha opinião não [erramos no planejamento]. Como erramos se fomos campeões baianos? A mudança da opinião externa é comum, mas internamente precisamos ter convicção. Eu como profissional faço minha auto análise o tempo todo. Para mim, a janela foi muito bem feita diante daquilo que se apresentava no mercado", pontuou.

A diretoria rubro-negra já está no mercado em busca de um novo diretor executivo de futebol. As primeiras especulações dão conta de que o nome forte é o de Rodrigo Pastana, que atualmente está no Guarani e que esteve no Vitória em 2022.