Vitória deve acertar contratações e já tem prazo para novo diretor

Expectativa é que o clube anuncie o novo responsável pelo departamento de futebol após o confronto contra o Palmeiras - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série A, o Vitória busca uma salvação para se livrar da degola na competição. Pensando nisso, a diretoria do clube projeta mais quatro contratações até o final desta semana, além de uma projeção para chegada de um novo diretor de futebol.

Segundo apuração do Portal A TARDE, o Rubro-Negro deve anunciar até a sexta-feira, 26, a contratação de até mais quatro jogadores, todos referendados pelo técnico Tiago Carpini. Os atletas já estariam apalavrados com a diretoria do clube, porém as posições não foram confirmadas.

Já para o lugar de Italo Rodrigues, que deixou o cargo na última segunda-feira, a expectativa é que o clube anuncie o novo responsável pelo departamento de futebol após o confronto contra o Palmeiras, no sábado 27.

Antes, o Leão da Barra entra em campo nesta quarta-feira, 24, às 20h, contra o Flamengo, no Barradão, pela última rodada dos jogos de ida do Brasileirão.