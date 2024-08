Vitória é o terceiro time com mais chances de rebaixamento; diz UFMG

Fábio Mota, presidente do Vitória e Ítalo Rodrigues, diretor de futebol - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

De volta a zona de rebaixamento, o Vitória vive momento de baixa e perdeu mais uma partida no Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro dessa vez foi superado pelo Grêmio pelo placar de 2 a 0, e, para a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), é um dos favoritos para cair.

Segundo a UFMG, o Vitória hoje possui 56,7% de chances de voltar à Série B, sendo que já teve menos de 32%. O Leão foi derrotado pela quinta vez nas últimas seis partidas que disputou.

As equipes com maior porcentagem no levantamento da UFMG são Fluminense (86,7%) e Atlético-GO (86,3%). Atrás do Vitória na lista estão Grêmio (51,4%), Criciúma (32,3%), Corinthians (29,6%) e Cuiabá (20,5%).

E a Sul-Americana?

Grande obsessão do presidente Fábio Mota após a conquista do título baiano, a classificação para a Copa Sul-Americana hoje parece distante para o Vitória. Segundo a UFMG, o Leão tem apenas 10% de chance de conquistar a vaga.

Vale lembrar que essa possibilidade pode ainda melhorar, diante do fato que a quantidade de vagas para a Sul-Americana costuma aumentar após o desempenho dos times brasileiros nas competições da Conmebol.

Inicialmente, os classificados para a 'Sula' são as equipes que ficam entre 7º e 12º na tabela, podendo chegar até o 15º, atual posição do Vitória na tabela.