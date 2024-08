"Importante é estar fora do Z-4 na 38ª rodada", crava Carpini sobre o Leão

Thiago Carpini durante a partida contra o Grêmio - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória voltou a ter uma má atuação no Campeonato Brasileiro e foi batido por 2 a 0 pelo Grêmio, neste último domingo, 21, sem impor muitas dificuldades ao adversário. A grande novidade do time para a partida foi o retorno da linha de cinco defensores, com Willean Lepo formando a zaga junto com Reynaldo e Wagner Leonardo.

A mudança tática promovida por Thiago Carpini não deu certo, com o Leão não sendo efetivo nem no ataque e nem defendendo. Segundo o técnico rubro-negro, a ideia de mudar o desenho da equipe era fechar os lados do campo.

"Nós criamos uma linha defensiva para tentar fazer uma dobra, que em muitos momentos aconteceu. Principalmente pelos lados do Soteldo, onde estavam o Lepo e o Raul. O Raul para oferecer profundidade e passe final. E o Lepo para encurtar mais, ele tem um poder de marcação maior. Acho que funcionou bem em alguns momentos da partida. Como eu falei, alguns pontos foram determinantes. Uma estratégia para cada jogo. É difícil colocar uma linha de cinco sem tempo para treinar. É no treino que surgem dificuldades, dúvidas, e a gente vai ajustando e evoluindo, mas isso é para todas as equipes, vamos tentar superar isso também para dar uma resposta positiva", desenhou o treinador.



Leia Mais



>>> Acabou a magia: diante do Corinthians, Bahia perde a segunda na Fonte

>>> Cauly volta a jogar mal, mas é blindado por Ceni: "Será importante"

>>> Bahia tem três suspensos para o próximo jogo; Gabriel Xavier retorna

Questionado sobre o retorno do Vitória para a zona de rebaixamento, Carpini demonstrou confiança no time devido ao que foi apresentado no início de sua passagem. De acordo com ele, não há motivos para um "discurso de terra arrasada".

"Importante é estar fora do Z-4 na 38ª rodada. Essa é nossa competição, a permanência, a luta. À medida que as coisas não vão acontecendo e a gente vai tendo ideias para cada adversário, vai tentando oportunizar, fazer as melhores escolhas, para poder competir melhor, fazer um jogo com nossa cara. A cara de um Vitória que já teve uma resposta positiva, que chegou nessa pontuação e ficou algumas rodadas fora do Z-4. Nós perdemos a gordura, e agora temos que dar uma resposta. Aqui não tem terra arrasada, não tem discurso de derrotado. Temos uma oportunidade de fechar o turno na quarta-feira com resultado positivo, vamos buscar a melhor pontuação possível para essa virada. Acho que tem muita coisa boa para valorizar. E claro, muita coisa para ajustar e melhorar", finalizou.