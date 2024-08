Bahia tem três suspensos para o próximo jogo; Gabriel Xavier retorna

Caio Alexandre, meia do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

O técnico Rogério Ceni ganhou dois novos desfalques para o próximo jogo do Bahia, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Kanu e o meia Caio Alexandre receberam o terceiro cartão amarelo na derrota para o Corinthians e cumprirão suspensão automática no confronto contra o Atlético-GO. O atacante Biel, que já estaria fora por conta de um incômodo, também recebeu o terceiro amarelo no banco de reservas e conseguiu zerar os cartões.

Já o zagueiro Gabriel Xavier, que cumpriu suspensão automática nesta rodada, volta a ficar à disposição de Rogério Ceni, que deve utilizá-lo ao lado de Victor Cuesta na zaga. Para a vaga de Caio Alexandre, Rezende, Yago Felipe e Carlos de Pena são as opções.

A partida entre Atlético-GO e Bahia será a última do primeiro turno tricolor. O duelo da 19ª rodada do Brasileirão está marcado para as 21h30 de quarta-feira, 24, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.