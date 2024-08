Carpini reconhece baixo desempenho do Vitória: "Momento delicado"

Thiago Carpini no banco durante a partida contra o Fortaleza, na última rodada - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após a derrota para o Grêmio neste domingo, 21, em confronto direto na luta contra o rebaixamento no Brasileirão, o Vitória acumulou sua terceira derrota consecutiva na competição. Nos últimos seis jogos, o Leão conquistou apenas uma vitória e sofreu cinco derrotas. Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Thiago Carpini reconheceu que o time tem enfrentado um período delicado na competição, mas destacou o esforço dos jogadores nas partidas.

"Momento delicado, talvez tão delicado quanto a minha chegada. Eu acho não é mais pela pontuação que conseguimos no início. [...] Claro que essa sequência negativa vai pesando dentro do nosso ambiente, mas estamos muito convictos do que temos feito. Preciso sempre enaltecer que, independente da sequência de jogos e dificuldades, os atletas vêm tentando entregar o seu melhor", afirmou o treinador.

Carpini destacou o bom início de seu trabalho, com três vitórias, dois empates e uma derrota em seis jogos, mas foi questionado não apenas sobre a partida contra o Grêmio, mas também sobre a recente queda de desempenho do Rubro-Negro. Em sua resposta, ele apontou as lesões e a maratona de jogos como fatores determinantes.

"Essa queda técnica está muito atrelada ao desgaste físico e à sequência de jogos. Tínhamos um padrão definido, mas começamos a sofrer com lesões e ausências. Osvaldo, Luan e outros atletas que, por algum momento, não puderam participar. Isso faz perder um pouco do conjunto que deu resultados positivos no começo do trabalho", explicou Carpini.

O técnico, assim como o capitão Wagner Leonardo, também fez críticas à arbitragem. Segundo ele, no primeiro gol do Grêmio, marcado por Soteldo, houve uma falta contra a zaga do Vitória. "Jogo decidido em detalhes e um gramado que dificultou bastante, mas isso foi para os dois lados. O lance determinante, sem dúvida no primeiro gol, foi a falta clara no nosso zagueiro, mas, enfim, essas decisões não são nossas e não temos como controlar", completou Carpini.

Na próxima rodada, o Vitória buscará a recuperação diante de sua torcida na quarta-feira, 24, às 20h, no Barradão, enfrentando o Flamengo pela última rodada do primeiro turno.