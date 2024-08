"Nos recuperamos de situações piores", garante Wagner Leonardo

Wagner Leonardo em entrevista após derrota - Foto: Reprodução / Premiere

Após derrota por 2 a 0 para o Grêmio, na manhã deste domingo, 21, em que o Vitória praticamente não ofereceu perigo a defesa gaúcha, a equipe comandada por Thiago Carpini se complicou na luta contra o rebaixamento e vai precisar de uma ‘ajudinha’ azul, vermelha e branca para tentar escapar da zona da degola nesta rodada.

Diante deste cenário, o capitão do time, Wagner Leonardo, falou sobre a fase do Vitória, que venceu apenas uma partida, nas últimas seis disputadas, além de demonstrar incômodo ao falar sobre ‘depender dos outros’:

“Olha, a gente já se recuperou de situações piores. Em certo momento tínhamos apenas um ponto no campeonato e agora estamos com 15. Claro, é muito ruim quando precisamos depender dos outros, mas ainda dependemos de nós mesmos também. Então precisamos colocar a cabeça no lugar”, destacou o zagueiro.

A declaração se deu por conta da partida de logo mais, às 16h, na Arena Fonte Nova, entre Bahia e Corinthians. Isso porque em caso de vitória, ou até mesmo empate, a equipe paulista ultrapassa e joga o Leão no Z4 do Campeonato Brasileiro. Portanto, vão ter que contar com o principal rival para evitar terminar a rodada entre os quatro últimos colocados da competição.



Ainda durante a entrevista, Wagner Leonardo criticou a arbitragem do jogo. “Não gosto de falar muito sobre isso, mas a arbitragem hoje estava um pouco difícil. Tinha três meses que ele não apitava um jogo, e nós acreditamos que isso nos prejudicou bastante hoje, mas tá bom, nós vamos contra tudo, e contra todos”, declarou.

Por fim, o capitão mandou um recado para a torcida rubro-negra: “Nós vamos nos recuperar, tenho certeza disso”.