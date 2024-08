Bahia encara Corinthians em busca de nova arrancada em casa

- Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Depois de vencer as sete primeiras partidas como mandante no Brasileiro, e ter a série interrompida contra o Cuiabá, o Bahia volta a campo hoje, às 16 horas, na Fonte Nova, contra o Corinthians. Para seguir na disputa pelas primeiras colocações na competição, o Esquadrão precisa iniciar hoje uma nova arrancada, já que a excelente campanha tricolor está essencialmente amparada no ótimo retrospecto em casa.

Nada menos do que 70% dos pontos foram alcançados nos próprios domínios, com 21 dos 30 pontos ganhos, que deixam a equipe a um ponto de igualar o melhor primeiro turno na Série A por pontos corridos. Justamente por isso, é necessário iniciar nova arrancada, visando outra longa série de triunfos, que ajudariam a manter o Bahia na parte alta da tabela.



O Tricolor de Aço tem 87,5% de aproveitamento como mandante e precisa estar preparado para o aumento no nível de dificuldade nas partidas como mandante. No segundo turno, enfrentará na Fonte Nova todos os quatro principais concorrentes às primeiras colocações: Botafogo, Flamengo, São Paulo e Palmeiras.



No ano passado, com objetivo muito diferente no Brasileiro, o Bahia chegou para o confronto contra o Corinthians, pela 35ª rodada, desacreditado, depois de três partidas sem vencer, mas a goleada, de 5 a 1, contra o alvinegro, em São Paulo, reacendeu a esperança na permanência na elite, confirmada três rodadas depois.



Todos os goleadores tricolores daquela partida inesquecível estão disponíveis para atuar hoje. Thaciano fez dois gols de pênalti e ainda deu uma assistência. Rezende, Cauly, com uma pintura, e Ademir fizeram os outros.



Rogério Ceni já era o comandante tricolor naquele confronto. O ex-goleiro tem retrospecto equilibrado como treinador contra o Corinthians. O triunfo de novembro de 2023, pelo Esquadrão, foi o quinto dele contra o antigo rival. Nos outros 10 encontros, foram cinco empates e cinco derrotas.



Mudanças



Para o jogo de hoje, o técnico Rogério Ceni conta com o retorno de Everaldo, suspenso contra o Cuiabá. O camisa 9 deve voltar aos 11 titulares no lugar de Ademir. O time ainda terá obrigatoriamente pelo menos mais uma mudança, já que o zagueiro Gabriel Xavier levou o terceiro amarelo e cumpre suspensão hoje.



Para a vaga, o mais provável é que o argentino Victor Cuesta seja o escolhido, começando uma partida depois de nove rodadas sem entrar em campo, desde o empate com o Criciúma, em 16 de junho.



Rogério Ceni pode, entretanto, recorrer novamente ao volante Rezende, como fez no triunfo contra o Fortaleza. Como os dois principais concorrentes à vaga são canhotos, Kanu deverá ser deslocado para o lado direito da zaga.



As outras duas possíveis mudanças estão localizadas nas laterais. Na direita, Cicinho começou contra o Cuiabá, mas a disputa está concentrada entre Gilberto e Santi Arias.



O brasileiro aproveitou as chances e vive bom momento, enquanto o colombiano voltou a treinar com o grupo na sexta-feira depois do vice-campeonato na Copa América, com a seleção colombiana.



Na esquerda, Iago Borduchi estreou no jogo passado, e pode permanecer entre os 11 ou ir ao banco pela primeira vez, para a volta de Juba, titular nas 16 rodadas anteriores.



Desfalque



O técnico argentino Ramón Díaz não poderá contar hoje com o ex-tricolor Raniele. O volante, que é um dos jogadores mais regulares em meio à conturbada temporada do Corinthians, levou o terceiro cartão contra o Criciúma, na terça-feira, e está fora.



Com isso, Breno Bidon retorna ao time titular, para formar o meio junto com Alex Santana e o argentino Rodrigo Garro, destaque da equipe.



O time que venceu o Criciúma ainda pode ter outra mudança. Recuperado de lesão, Fagner deve voltar a ser titular, no lugar de Matheuzinho.