Bahia x Corinthians: Saiba onde assistir e prováveis escalações

Bahia entra em campo neste domingo, 21, contra o Corinthians - Foto: EC Bahia/ Rafael Rodrigues

O Bahia recebe o Corinthians pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A neste domingo, 21, na Arena Fonte Nova, às 16h. Na competição, as equipes estão com objetivos distintos, enquanto o Esquadrão busca retornar ao G4, o Timão deseja sair da zona de rebaixamento. A partida terá transmissão na TV Globo e Premiere.

Com 30 pontos somados, o tricolor baiano ainda sonha com o tricampeonato brasileiro, estando na 5ª colocação e seis pontos atrás do líder Botafogo. O alvinegro, por outro lado, está na 17ª posição, com 15 pontos e apenas três vitórias em 17 jogos.

No retrospecto das equipes no campeonato, o Bahia vem de dois triunfos e três derrotas nos últimos cinco jogos, assim como o adversário da rodada. Nos últimos seis confrontos entre as equipes na Arena Fonte Nova, o Esquadrão saiu vencedor de quatro deles, enquanto os outros dois foram empates.

Ficha técnica:

Local: Arena Fonte Nova, Salvador

Horário: 16h

Onde assistir: TV Globo e Premiere

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA/MG)

Prováveis escalações:

Marcos Felipe; Santi Arias, Kanu, Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo.

Hugo; Felix Torres, Cacá e André Ramalho; Matheuzinho, Ryan, Alex Santana e Hugo; Garro, Romero e Yuri Alberto.