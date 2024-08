Goleiro do Timão aposta no coletivo para quebrar jejum contra Bahia

Hugo Souza durante coletiva - Foto: Divulgação/ @Hugo99_

De técnico novo e vindo de vitória com direito virada sobre o Criciúma, o Corinthians chega bem para tentar dar fim ao jejum de não ganhar do Bahia em Salvador desde 2014. Após uma estreia positiva, o goleiro Hugo Souza aposta no trabalho do argentino Ramón Díaz para mudar a cara do time no Brasileirão.

"A gente assimilou tudo o que nosso treinador tem pedido para a gente e a ideia é conseguir dar continuidade no que está fazendo. Realizar dentro de campo o que ele está pedindo no treino, manter nossa intensidade, aumentar o nível de entrega, para que a gente possa sair de lá com os três pontos", avaliou o arqueiro do Timão.

Leia mais:

Procurado pelo Bahia, zagueiro será novo reforço do Tigres, do México

Intermunicipal Ednaldo Rodrigues começa neste domingo; saiba novidades

Prata em Tóquio, Rayssa Leal visa o ouro em Paris-2024: "Meta"

Além de citar uma boa estratégia como segredo para vencer na Arena Fonte Nova, Hugo também falou sobre o elenco do Corinthians ter ganhado mais confiança. "Coração de todo mundo muito motivado, a gente quer dar continuidade no que está sendo feito, no que foi feito no último jogo, principalmente depois da nossa vitória", completou.

Primeiro time dentro da zona de rebaixamento, em 17º, o Corinthians tem disputado ponto a ponto com o Vitória na parte de baixo da tabela. Atrás na classificação apenas pelo número de vitórias, o time paulista tenta vencer para empurrar o Leão para o Z-4.