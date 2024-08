Grêmio x Vitória: Saiba onde assistir e prováveis escalações

Titulares do Vitória contra o Athletico-PR - Foto: Victor Ferreira/ECVitória

O Vitória enfrenta o Grêmio pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A em busca de se distanciar da zona de rebaixamento da competição. O duelo será na manhã deste domingo, 21, às 11h, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. A transmissão da partida será no Premiere.

Na Série A, enquanto o Leão segue na 16ª colocação na tabela, sendo a primeira equipe fora do Z4, com 15 pontos somados, o tricolor gaúcho é o 18°, com 11 pontos e três vitórias. Desta maneira, na rodada, o Rubro-negro não poderá ser ultrapassado pelo adversário.

Entretanto, em caso de derrota e triunfo ou empate do Corinthians, que está na 17ª posição, o Vitória voltará a terminar uma rodada na zona da degola. No retrospécto recente, o Leão vem de quatro derrotas em cinco jogos, enquanto o Imortal sofreu três derrotas e um empate.



Ficha técnica:

Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS)

Onde assistir: Premiere

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA/GO) e Lucas Costa Modesto (DF)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Prováveis escalações:

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Villasanti e Pepê (Edenilson); Soteldo, Galdino e Pavon. Técnico: Renato Portaluppi.

Vitória: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Jean Mota (Ricardo Ryller), Léo Naldi e Willian Oliveira; Matheusinho, Osvaldo (PK) e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.