Vitória perde para o Grêmio e depende do Bahia pra não entrar no Z4

Na parte de baixo da tabela, equipes se enfrentaram na manhã deste domingo, 21 - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Em duelo de seis pontos na disputa contra a zona de rebaixamento, o Grêmio levou a melhor e venceu o Vitória por 2 a 0, neste domingo, 21. Em manhã pouco inspirada do rubro-negro baiano, o tricolor gaúcho tomou conta das ações do jogo e praticamente não foi incomodado. Os dois gols da vitória tricolor foram marcados no segundo tempo, por Soteldo e Reinaldo.

Com o resultado, a equipe comandada por Thiago Carpini ficou apenas a um ponto do Z4, e vai precisar da ajuda do Bahia para não entrar na zona de rebaixamento nesta rodada. Isso porque o Corinthians, adversário direto na luta contra a 'degola', encara o rival baiano logo mais, às 16h, na Arena Fonte Nova, e caso pontue, empurra o Leão da Barra para o pelotão de baixo do Brasileirão.

Primeiro tempo

No duelo da parte de baixo da tabela, a partida contou com poucas emoções na etapa inicial, e foi apenas aos 26 minutos que a primeira boa oportunidade foi criada. Após bela jogada pelo lado direito, Carballo recebeu um passe na medida próximo à pequena área e finalizou rasteiro para o gol, mas Lucas Arcanjo estava ligado, mandando a bola para escanteio.

No lance seguinte, o árbitro marcou pênalti de Lucas Arcanjo no zagueiro Kannemann, no entanto, depois de análise do VAR, o juiz constatou que a bola não estava em campo no momento da dividida.

Após anulação do pênalti, o Grêmio, que havia imposto certa ‘pressão’ no Vitória, freou um pouco o ritmo, mas a equipe comandada por Thiago Carpini seguiu sem ameaçar a defesa do tricolor gaúcho. Porém, dez minutos depois Edenílson quase abriu o marcador de cabeça, depois de belo cruzamento do baixinho Soteldo.

Segundo tempo



Após um início de segundo tempo apático, foi o Grêmio que criou a melhor oportunidade e abriu o placar. Por volta dos 17 minutos, depois de boa jogada pelo lado direito, Soteldo aproveitou sobra de bola dentro da área, clareou o lance e finalizou com força no canto esquerdo da meta defendida por Lucas Arcanjo.

Grêmio 1x0 Vitória



⚽️ Soteldo



🏆 Brasileirão Série A | 18ª rodada



Sigam: @DiarioGolsBanco



pic.twitter.com/6gGJqV1IHm — Diário de torcedor (@DiarioGolsBanco) July 21, 2024

Já nos últimos lances do jogo, para piorar o que já não estava bom, foi marcado um pênalti para o tricolor gaúcho. O lateral-esquerdo Reinaldo foi para a bola e confirmou a vitória sobre o Leão da Barra, que se complicou na luta contra o rebaixamento.

Grêmio 2x0 Vitória



⚽️ Reinaldo



🏆 Brasileirão Série A | 18ª rodada



pic.twitter.com/rSrvE1KiBB — Diário de torcedor (@DiarioGolsBanco) July 21, 2024

Próximo jogo

Na próxima rodada, o Leão da Barra retorna à Salvador, para enfrentar o Flamengo, na última rodada do 1º turno do Campeonato Brasileiro Série A, já nesta quarta-feira, 24, às 20h, no Barradão.