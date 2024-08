Flamengo vence Criciúma de virada, ajuda o Vitória e atrapalha o Bahia

Jogadores do Flamengo comemorando gol - Foto: Marcelo Cortes / CRF

O Flamengo recebeu o Criciúma na tarde deste sábado, 20, no Maracanã, e venceu de virada pelo placar de 2x1, com gols de Pedro e Gabigol para os mandantes, e Rodrigo Fagundes para os visitantes. A partida, válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, colocou o Fla na 2ª colocação, enquanto o Tigre permanece na 14ª.

A partida ficou marcada por um pênalti duvidoso na reta final do duelo, quando o Barreto chutou uma segunda bola que estava em campo, em cima de Cebolinha, que estava em situação clara de gol com a bola válida. Desta maneira, o árbitro Maguielson Lima Barbosa entendeu que o jogador do Criciúma atrapalhou o lance, assim, marcando a penalidade, prontamente cobrada por Gabriel Barbosa.

Anteriormente, aos 35 da primeira etapa, o Tigre abriu o placar em uma jogada de bola aérea com Rodrigo, indo para o intervalo com a vantagem. No retorno, o Flamengo demonstrou reação, vendo Pedro deixar tudo igual em uma bela jogada de Viña e Arrascaeta.

Com o resultado, o Flamengo cola no líder Botafogo, somando 34 pontos e garantindo a 10ª vitória na competição, atrapalhando o Bahia, que também está na cola do topo da tabela. Por outro lado, a derrota do Criciúma ajuda o Vitória, que pode ultrapassar o Tigre na rodada.

O próximo duelo dos rubro-negros será contra o Leão da Barra, pela 19ª rodada, na próxima quarta-feira, 20, no Barradão, às 20h.