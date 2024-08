Saiba quem são os desfalques do Vitória para enfrentar o Flamengo

Vitória e Flamengo duelam nesta quarta-feira, 24, às 20h, no estádio Manoel Barradas (Barradão) - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória ganhou um desfalque para a partida contra o Flamengo, na quarta-feira, 24, no estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador. Após receber o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 0 contra o Grêmio, o atacante Janderson é baixa certa na equipe de Thiago Carpini.

Entre as opções no plantel, o comandante rubro-negro tem o experiente Osvaldo, que deve ser a primeira alternativa para compor os titulares. Além dele, o elento cainda com Zé Hugo, Iury Castilho, Everaldo e o jovem Luís Miguel, formado na base e que fez a sua primeira partida no domingo.

Além de Janderson, Thiago Carpini não conta com o volante Luan, que mesmo tendo cumprido suspensão no jogo contra o Grêmio, também se recupera de uma lesão na coxa. Quem também está fora de combate é o companheiro de posição Caio Vinícius.

Vitória e Flamengo duelam nesta quarta-feira, 24, às 20h, no estádio Manoel Barradas (Barradão), em partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão, que irá fechar o primeiro turno da competição.