Mais reforços? Três nomes são especulados na Toca do Leão

A manhã desta terça-feira, 23, começou muito agitada nos bastidores da Toca do Leão. Isso porque além do anúncio de Carlos Eduardo, o Vitória teve seu nome ligado a três possíveis contratações, todos do Cruzeiro.

De acordo com informações divulgadas por Anderson Mattos, do Canal do Dinâmico, em colaboração com Samuel Venâncio, o Leão da Barra está próximo de anunciar o meio-campista Filipe Machado e o atacante Matheus Davó, ex-Bahia.

O Vitória está perto de anunciar o meia Filipe Machado e o atacante Matheus Davó, ambos do Cruzeiro. Informações apuradas em conjunto com @samuelvenancio



Além dos atletas citados anteriormente, o rubro-negro baiano também acertou a contratação do zagueiro Neris. Ao menos, é o que garante Leonardo Santiago, do Canto Rubro-Negro.