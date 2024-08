Ex-Bahia, Júnior Brumado é o novo reforço do Coritiba; confira

NO COXA!

júnior Brumado durante seu período no Bahia - Foto: Felipe Oliveira / Divulgação / E. C. Bahia

Nesta quarta-feira, 24, o Coritiba oficializou a contratação do atacante Júnior Brumado, revelado pelo Bahia. O jogador, que pertence ao Midtjylland, da Dinamarca, estava atuando pelo Rostock, na segunda divisão alemã.

Aos 25 anos, Júnior Brumado chega ao Coxa com a expectativa de fortalecer o setor ofensivo da equipe. O centroavante começou sua carreira profissional no Bahia em 2017, onde disputou 36 partidas e marcou 5 gols. Durante sua passagem pelo Esquadrão, Brumado conquistou o Campeonato Baiano de 2018, vencendo o rival Vitória no Barradão.