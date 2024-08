Luciano Rodriguez está "99,9%" fechado com o Bahia

Lucho Rodriguez na seleção do Uruguai - Foto: Reprodução | Instagram @lucho_rodriguezz24

A extensa negociação entre o atacante Luciano Rodriguez e o Bahia está perto de ser selada. De acordo com o jornalista uruguaio Bambino Etchegoyen, as tratativas entre a diretoria tricolor e o Liverpool do Uruguai estão praticamente alinhadas entre as partes.

A esta hora hay un 99.9% de cerrar el pase de Luciano Rodríguez para el @ecbahia , finalmente se acercaron las partes y se cierra en estas horas . pic.twitter.com/Vi3FV3vOWA — Bambino Etchegoyen (@NDEtchegoyen) July 24, 2024

Já César Luis Merlo, reporter especializado no mercado de transferências, confirma que está tudo certo entre os clubes para Lucho assinar contrato com o Esquadrão de Aço. Segundo Merlo, o Bahia vai desembolsar 12 milhões de dólares por 70% dos direitos econômicos do atleta, o equivalente a R$ 65 milhões convertidos na nossa moeda,

🚨El traspaso de Luciano Rodríguez, listo para ser firmado entre clubes.

*️⃣Bahía y Liverpool se han puesto de acuerdo en diversas cláusulas del contrato de transferencia.

*️⃣La operación se hace por u$s 12M por el 70%. Se espera la oficialización en los próximos días. pic.twitter.com/4ErJY4x7JM — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 24, 2024

De acordo com o radialista Márcio Martins, o Diretor Executivo de Futebol do Bahia, Cadu Santoro, viajou para Montevidéu afim de entender as últimas exigências da diretoria do Liverpool e sacramentar a negociação.



Em compasso de espera, Lucho já se encontra em Salvador há alguns dias. Em revelação feita ao Podcast Linha Alta, o comentarista Preto Casagrande convidou Rodriguez e o tio dele para sua casa, afim de que ele saísse do hotel para descansar um pouco. O ex-jogador ainda apontou o impasse que impede a concretização do acordo.

Considerado uma jóia do futebol uruguaio, Lucho Rodriguez tem 21 anos e se destacou nas seleções de base do Uruguai. Apelidado de "novo Suarez", ele marcou 11 gols em 18 jogos e se sagrou campeão mundial Sub-20 em 2023.

Sua estreia na seleção principal foi recente. Lucho foi convocado por duas vezes pelo técnico Marcelo Bielsa. Com a camisa do Liverpool-URU, atuou em 18 jogos e fez oito gols em 2024.

Veja o gol de Lucho na final do Mundial Sub-20, em 2023, entre Uruguai e Itália.