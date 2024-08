"Momento difícil", dispara Everaldo após quarta derrota seguida

Everaldo marcou o único gol do Vitória na partida - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Na noite desta quarta-feira, 24, o Vitória perdeu mais uma partida no Brasileirão Série A e se complicou na tabela. Com a derrota por 2 a 1 para o Flamengo, o rubro-negro baiano chegou a quarta derrota consecutiva e pode cair para a 18ª posição em caso de triunfo do Grêmio sobre o Corinthians, nesta quinta-feira, 25.

Após o apito final, Everaldo, autor do gol de empate do Vitória na partida, lamentou mais um resultado negativo e afirmou que faltam palavras para descrever a fase atual da equipe: “Momento difícil até para falar. Não queríamos estar passando por isso, mas infelizmente está acontecendo”.

Por fim, o atacante destacou que vão seguir trabalhando para mudar o cenário atual. “Queria pedir desculpas para a nossa torcida. Vamos seguir trabalhando firme para que possamos virar essa chave, que só a gente pode mudar. Nós nos colocamos nessa situação”, disse o jogador.