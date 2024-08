Carpini volta a cobrar novos reforços para o Vitória: "Não é o suficiente"

Thiago Carpini durante coletiva após derrota para o Flamengo - Foto: Marcello Góis | Ag. A TARDE

Em meio à difícil situação do Vitória no Campeonato Brasileiro após nova derrota, o técnico Thiago Carpini fez uma análise franca sobre o desempenho da equipe e a necessidade de mais reforços. Atualmente, o Leão ocupa a 17ª posição na tabela, dentro da zona de rebaixamento, com 15 pontos após 19 rodadas.

"A garantia [de resultado] não é dos que estão chegando. É de todo o Vitória. Precisamos de mais reforços, não é o suficiente. Controlamos algumas situações da linha defensiva, mas a parte ofensiva é aquém do que a gente imagina", declarou Carpini.

O treinador enfatizou a importância de não sobrecarregar os novos reforços com a responsabilidade pelos resultados da equipe: "Importante é não dar responsabilidade para quem chega. A garantia é de continuar lutando. Não podemos falar mais que isso. Internamente temos um discurso bem definido do que pretende. Externamente sabemos que vamos ter dificuldade."