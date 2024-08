Vitória acerta a contratação do zagueiro Edu, ex-Goiás

Novo reforço do Vitória desembarca na Toca do Leão nos próximos dias - Foto: Rosiron Rodrigues/GEC

O Vitória fechou a contratação do zagueiro Edu, 24 anos, que estava no Goiás.

De acordo com informações apuradas pelo Portal Massa!, o jogador desembarca na Toca do Leão nos próximos dias.

Leia mais:

Mais reforços? Três nomes são especulados na Toca do Leão

Vitória anuncia a contratação de Carlos Eduardo

Edu estava no Esmeraldino desde a temporada passada, onde atuou em 35 partidas e deu uma assistência.