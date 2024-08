Juba lamenta empate sofrido no final do jogo: “Não tem o que fazer"

Luciano Juba, jogador do Bahia - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Após mais um resultado negativo, o Bahia perdeu a oportunidade de voltar a vencer e colar no pelotão de frente da Série A. A frente no placar até os 43 minutos do segundo tempo, a equipe comandada por Rogério Ceni cedeu o empate depois de falha do goleiro Marcos Felipe.

Com o resultado, o Tricolor de Aço permaneceu na 7ª posição do campeonato, acumulando uma sequência de quatro jogos sem vencer. Depois do apito final, Luciano Juba concedeu entrevista ao Premiere, onde demonstrou insatisfação com o resultado: “Infelizmente aconteceu de a gente tomar esse gol no final. Nós viemos batalhando e estamos a maior parte do jogo a frente do placar, mas aconteceu o que a gente não esperava”.

Após lamentar o gol sofrido no final do jogo, o camisa 46 declarou que o elenco vai seguir trabalhando para reverter a má fase. “Não tem o que fazer, agora é levantar a cabeça, continuar trabalhando e reverter essa sequência de quatro partidas sem vencer, três delas em casa. Espero que no próximo jogo nós possamos reverter essa situação”, afirmou o atleta.