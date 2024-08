Tem razão? Biel foi titular em apenas 13 jogos e sempre substituído

Biel foi destaque da partida contra o Internacional, mas ainda assim foi substituído - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Nesta terça-feira, 30, pelo segundo jogo seguido, Biel foi substituído no início do segundo tempo e deixou o campo o incomodado. Após deixar o gramado no duelo contra o Botafogo, o atacante esbravejou, alegando que Rogério Ceni tira ele das partidas: “Todo jogo só eu que sempre saio”.

Depois do jogo, durante coletiva, o assunto veio à tona e o treinador afirmou que entende o lado do atleta, mas destacou que o jogo não se desenhou positivamente para suas principais características: o 1x1 e a velocidade.

"Honestamente eu acho que é normal do atleta reclamar, qualquer um que saía. Tem que lembrar que ele foi escolhido para entrar antes de sair e que o jogo, vamos ser sinceros, não ofereceu para ele os confrontos. Do lado que ele jogou foi bem marcado, não levou vantagem em nenhum confronto. Biel não conseguiu produzir. O Botafogo fez um jogo muito físico e ele não conseguiu produzir, poderia ter saído no intervalo do jogo", garantiu Ceni.

Leia mais:

>> Ceni revela planos para Luciano Rodríguez no Bahia e explica ausência

>> Ceni volta a criticar gramado da Fonte Nova e pede sintético: "Jogamos melhor"

Mas a reclamação do jogador tem fundamento?



Dos 39 jogos disputados pelo Bahia em 2024, Biel só foi titular em 13 ocasiões, e desse total, só jogou os 90 minutos completos em uma oportunidade, contra o Maranhão, em março, há quatro meses.

Além disso, das outras 12 vezes que o atacante iniciou o jogo entre os titulares, ele quase sempre foi substituído por volta de 10 a 20 minutos da etapa final das partidas. Em um desses jogos, inclusive, no Ba-Vi da final do Baianão 2024, o camisa 11 chegou a ser sacado do duelo ainda no primeiro tempo após a expulsão de Rezende.

Fora isso, mesmo saindo do banco em 66% dos jogos do Esquadrão no ano, Biel é o líder de assistências na temporada, com 11 passes para gol, e o sexto maior artilheiro do time, com cinco gols marcados.