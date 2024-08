Biel x Ceni? Treinador responde reclamação de atacante após substituição

Biel não gostou de ter saído nos últimos dois jogos - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O Bahia conseguiu arrancar um empate fora de casa contra o Botafogo no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, mas deixou o estádio Nilton Santos com uma situação para resolver internamente após a transmissão do SporTV flagrar críticas do atacante Biel ao técnico Rogério Ceni por ter sido substituído.

Conforme a reportagem do SporTV, ao deixar o gramado do Estádio Nilton Santos, o atacante disparou: “Todo jogo só eu que sempre saio". A revolta de Biel foi tanta, que ele precisou ser acalmado pelo goleiro Danilo Fernandes, no banco de reservas.

Em entrevista coletiva depois da partida, Rogério Ceni foi questionado sobre a reação do atacante, mas preferiu não polemizar e tratou com naturalidade a vontade de permanecer em campo. O treinador ainda argumentou que o atacante não conseguiu produzir ofensivamente.

"Honestamente eu acho que é normal do atleta reclamar, qualquer um que saía. Tem que lembrar que ele foi escolhido para entrar antes de sair e que o jogo, vamos ser sinceros, não ofereceu para ele os confrontos. Do lado que ele jogou foi bem marcado, não levou vantagem em nenhum confronto. Biel não conseguiu produzir. Botafogo faz um jogo muito físico e ele não conseguiu produzir, poderia ter saído no intervalo do jogo", disse.

Essa é o segundo jogo consecutivo que Biel reclama de ter substituído. Na zona mista após a partida contra o Internacional, na Arena Fonte Nova, o atacante negou ter sentido lesão e responsabilizou Ceni pela sua saída de campo.

"Sobre o cara falar é completamente do jogo e eu não vejo maldade nisso. Todo mundo quer jogar até o final e eu sempre falo, antes de sair de um jogo tem que lembrar que o treinador escolheu colocá-lo entrar no jogo. Eu gosto, acredito , confio nele, mas ele não conseguiu pisar na área, levar vantagem no 1x1. Hoje ele não produziu e foi substituído. Mas entende completamente qualquer atleta achar que está saindo muito cedo de campo", falou Ceni.

Dentro de campo, Bahia e Botafogo empataram em 1 a 1 no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil com gols de Carlos Alberto e Cauly. A partida de volta está marcada para as 19h de quarta-feira, 7, na Arena Fonte Nova.