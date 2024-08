Ceni volta a criticar gramado da Fonte Nova e pede sintético: "Jogamos melhor"

Arena Fonte Nova, local onde o Bahia manda os seus jogos - Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia

Depois de quatro atuações ruins, o Bahia voltou a lembrar o time do início do Brasileirão e teve bons minutos durante o primeiro tempo contra o Botafogo, no 1 a 1 do jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida aconteceu no estádio Nilton Santos, que conta com gramado sintético, e serviu para o treinador Rogério Ceni reforçar as suas críticas ao gramado da Arena Fonte Nova.

Na entrevista coletiva depois da partida, Ceni fez duras críticas (mais uma vez) ao gramado da Arena Fonte Nova e ainda sugeriu a mudança para gramado sintético. O treinador disse que para sua equipe hoje é melhor jogar no Nilton Santos do que na sua própria casa, fazendo ressalvas para a importância da torcida.

“Para mim, é melhor jogar em um gramado sintético como esse, do que jogar no gramado que a gente joga. É muito melhor para a gente jogar aqui. Hoje fizemos um segundo tempo de mais controle de jogo, claro que ainda tem o que melhorar. Se não fosse com o propósito político de levar jogos da Seleção, seria algo para se pensar (colocar gramado sintético na Fonte Nova)”, complementou.

Para Rogério Ceni, que tem criticado o gramado da Arena Fonte Nova com certa frequência, um campo de qualidade valoriza o estilo de jogo do Bahia, que é de mais posse de bola.

“A gente não tem que tirar a responsabilidade quando joga mal. Fizemos jogos não tão bons mesmo. É uma sequência longa. O gramado é fundamental para nosso estilo de jogo. No Maracanã, gramado bom, jogamos bem [contra o Flamengo]. Hoje não ganhamos o jogo, mas temos o prazer de ver o time jogar bem. Isso não vai acontecer na Fonte Nova. Para isso, temos que treinar de outra maneira. Desse jeito que jogamos hoje, não conseguimos jogar lá. Não é uma desculpa, é fato. Duas vezes jogamos aqui e jogamos bem. Em casa são três jogos ruins com o gramado ruim”, declarou Ceni.

Essa não é a primeira vez que Rogério Ceni critica publicamente o gramado da Arena Fonte Nova. Há duas semanas, a empresa que administra o estádio respondeu afirmando que mantém um cronograma de manutenção do gramado, principalmente quando acontecem shows.

"O gramado recebe tratamentos especiais, que são atestados pela Greenleaf Gramados, empresa responsável pela manutenção e conservação do campo. Em relação à partida realizada neste sábado, 13 de julho, as condições técnicas que envolvem performance de qualidade, parâmetros de altura de corte, tração, umidade, compactação e resistência, foram mantidos e atestados para referida partida. Vale ressaltar que, especialmente no período de abril a agosto, as arenas modernas enfrentam o desafio do sombreamento na área norte, o que é compensado com o uso das lâmpadas especiais da SGL (Sistemas de Luz de Crescimento) e um programa de manutenção diferenciado de adubações e manejos", disse em nota a Casa de Apostas.