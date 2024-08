Questionado, Marcos Felipe desabafa sobre falhas: "Vários quesitos"

Marcos Felipe agradece o apoio do torcedor que compareceu ao Estádio Nilton Santos - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Pela segunda partida seguida o Bahia empatou em 1 a 1 e o torcedor tricolor questionou a atuação do goleiro Marcos Felipe no gol sofrido pela equipe. Na noite desta terça-feira, 30, diante do Botafogo, pela Copa do Brasil, o Esquadrão sofreu gol de Carlos Alberto após rebote do goleiro, assim como na partida contra o Internacional, pelo Brasileirão, quando Borré aproveitou a sobra para empatar o confronto.

Após o duelo contra o Botafogo, Marcos Felipe explicou que os lances não foram fáceis e que, nem sempre é possível fazer a defesa direcionando a bola para o lado do campo, como o goleiro precisa fazer.

“Nós trabalhamos sempre para espalmar a bola para o lado, nunca para frente. Nós não queremos que esses lances aconteçam. O gol do Inter teve a questão que a bola teve um quique diferente, que me atrapalhou de fazer a técnica, hoje teve a cabeça no contrapé. São lances muito rápidos, você precisa tomar uma decisão muito rápida, acaba que em determinado momento a técnica não sai da forma que nós trabalhamos”, explicou Marcos Felipe.

“É lógico que o torcedor vendo de fora vai cobrar, vai vaiar, porque não quer que o seu time leve o gol. Isso independente se eu espalmei ou se alguém deixou o atacante chegar primeiro, isso vai ser cobrado de todas as formas porque o torcedor não quer que o seu time tome gol. Mas nós trabalhamos para neutralizar todas as formas de ataque do adversário. São situações difíceis, bola rápida, gramado, tem vários quesitos que às vezes atrapalham de fazer a melhor técnica no momento”, concluiu o goleiro.

Leia mais: "Só eu que saio", dispara Biel ao ser substituído por Ceni

Leia mais: Após empate, Jean Lucas valoriza atuação: "Voltamos a jogar futebol"



Apesar do incômodo do torcedor com as atuações de Marcos Felipe, o técnico Rogério Ceni tem confiança no goleiro e chegou a defendê-lo publicamente após a partida anterior, contra o Internacional.

“Sobre o gol sofrido, é uma bola chata, difícil. Para quem já jogou no gol posso garantir, quando traz para dentro, quica naquele lugar difícil, muito em cima do Marcos. Ele tenta espalmar para o lado, mas é um chute chato, sei do grau de dificuldade que é. Mas temos que voltar, finalizar mais. No final não conseguimos manter esse nível de jogo”, declarou Ceni.

Agora o Tricolor decide a classificação na Arena Fonte Nova, em partida marcada para a próxima quarta-feira, 7, às 19h. Quem vencer garante uma vaga nas quartas de final. Em caso de novo empate, a decisão será por meio de disputa de pênaltis.

Antes do jogo de volta, o Bahia permanece no Rio de Janeiro, onde entra em campo pelo Brasileirão. Sem vencer há quatro partidas na competição, o Tricolor visita o Fluminense, que está na zona de rebaixamento. O duelo da 21ª rodada está marcado para as 16h de domingo, no Maracanã.