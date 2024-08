Rodoviários vão realizar manifestação em Salvador; saiba onde e quando

Nova manifestação está marcada para às 13h de sexta, na Rotula do Abacaxi - Foto: Uendel Galter | Ag A TARDE

O Sindicato dos Rodoviários no Estado da Bahia comunicou que a categoria realizará uma nova manifestação na sexta-feira, 2, na Rótula do Abacaxi, em Salvador. O comunicado salientou que a mobilização acontecerá de forma "ordeira" e "pacífica" a partir das 13h.

Segundo a representação, a mobilização tem como objetivo expressar a insatisfação com a demora e a morosidade na concretização da venda do terreno Pirajá I. "A ação visa chamar a atenção para a necessidade urgente de resolver a situação e garantir o pagamento das rescisões dos trabalhadores afetados. A venda do terreno Pirajá I é um passo crucial para viabilizar os direitos dos pais e mães de família".

Trabalhadores da extinta CSN também irão participar da ação.

Na semana, rodoviários fecharam a entrada da Estação da Lapa. Os profissionais bloquearam o acesso à Estação da Lapa e dos terminais Lapa e Barris, do BRT Salvador. Os ônibus precisaram ser desviados. A Prefeitura de Salvador repudiou o ato.