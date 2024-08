Prefeitura repudia ato de rodoviários na Lapa e nega pendências

Rodoviários bloquearam entradas das estações de ônibus da Lapa e BRT - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

A Prefeitura de Salvador, através da Secretaria de Mobilidade (Semob), repudiou o ator realizado na manhã desta sexta-feira, 26, pelo Sindicato dos Rodoviários da Bahia, em favor dos antigos trabalhadores da CSN, e que resultou no fechamento de um dos principais terminais de ônibus de Salvador, a Estação da Lapa.

Em nota, ao Portal A TARDE, a Semob salientou que "repudia o ato realizado pelo sindicato dos rodoviários que impede a entrada e saída de veículos na Estação da Lapa e nos terminais Lapa e Barris, do BRT Salvador"

A pasta ainda ressaltou que existe a "expectativa da realização do pagamento aos trabalhadores por parte dos antigos concessionários e vem dialogando com as partes envolvidas para chegarem a um acordo. Em diálogo com o sindicato dos rodoviários, houve a garantia de que não haveria o fechamento de nenhum terminal em mobilizações da categoria sobre o assunto, uma vez que tal ato prejudica os usuários e o sistema de transporte da cidade".

Além disso, a Semob garantiu que não há, por parte da Prefeitura, pendências quanto à situação dos ex funcionários da CSN.

A assessoria da pasta também salientou que não "há condições para um plano B neste momento, já que estão ocupando a entrada e a saída dos terminais e parte das vias de acesso".