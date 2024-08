Léo Santana estreia turnê 'PaGGodin' no Rio de Janeiro

- Foto: Divulgação | Alef Fera - Wagner Rodrigues

O clima de samba e paGGode tomou conta do RioCentro, no Rio de Janeiro na tarde deste sábado. O cantor Léo Santana estreou com pé a sua turnê do PaGGodin, que vai rodar o país até fevereiro de 2025.

Com ingressos esgotados, Léo não escondeu a emoção de dá o pontapé inicial em seu tão sonhado projeto de samba. O gigante cantou por mais de 5 horas e embalou os fãs, reunindo, durante os 3 momentos do show, grandes hits de sua carreira regravados em uma nova roupagem, além dos sucessos do PaGGodin.

Embalando o público, Léo recebeu convidados ao longo do show. Nomes como Thiaguinho, Ferrugem, Caju Pra Baixo & Os Garotin animaram a multidão. Léo, que estava visivelmente emocionado, não escondeu a alegria de tirar do papel um projeto que é tão importante para ele.

O PaGGodin nasceu de um show do Léo garoto, que sempre foi um apaixonado pelo ritmo, que sempre foi fã de grandes artistas e referências no segmento, e que hoje são grandes amigos meus. Fiz tudo isso com muito carinho e espero que vocês curtam cada segundo disse Leo Santana, emocionado durante o show

A apresentação de Léo foi cheia de muitas emoções, incluindo o momento em que a filha do cantor, a pequena Liz e sua esposa, Lore Improta, subiram ao palco e o GG cantou a música “Antes de Você” - canção feita em homenagem a esposa do gigante.



Após o Rio de Janeiro, a turnê do PaGGodin desembarca em Salvador, terra natal do artista, no dia 15 de setembro, no Centro de Convenções. Os ingressos estão sendo vendidos através da plataforma Ingresse e na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia.