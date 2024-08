PaGGodin: Conheça a nova turnê de Léo Santana; Salvador receberá show

Léo Santana lançará nova turnê no Brasil - Foto: Raphael Muller | Ag. A Tarde

Um dos maiores nomes do pagode baiano, o cantor Léo Santana vem mostrando que também tem muito talento para cantar outros gêneros musicais. Desde o fim do ano passado, o artista está se dedicando ao projeto 'PaGGodin', que traz uma pegada de pagode com samba.

Prestes a colocar esse novo modelo de shows na pista e se apresentar por várias cidades do Brasil, o "Gigante" fez uma coletiva de imprensa, em Salvador, na noite desta terça-feira, 6, para contar todos os detalhes do que está por vir.

O ‘GG’ revelou que as novidades do projeto já começam na estrutura, que contará com uma mesa de pagode, em um palco mais baixo, para ficar mais perto do público. O artista disse ainda que vai fazer ‘after’, com uma roda de samba aceitando pedidos do público.

“Quem prestigiar esse projeto vai entender que não é somente Léo Santana cantando sucessos do samba, do pagode, e sucesso da minha carreira, como Léo Santana no modo geral. Simplesmente vai ter participações incríveis, todas ou a maioria delas do gênero [pagode]. A gente também vai estar mesclando, levando outros artistas, de outros gêneros musicais”, garantiu.

O PaGGodin de Léo Santana vai chegar à capital baiana no próximo mês. Com data marcada para 15 de setembro, o evento acontecerá no Centro de Convenções de Salvador e terá participações especiais de um 'bonde' de respeito.

“Tem As Meninas, Durval Lelys, Filhos de Jorge, Ivete Sangalo, Jauperi, Terra Samba, Bell Marques… A nossa cidade tem artistas com sucesso pra caramba no Brasil, mas a gente separou ali as que de fato o povo vai cantar nos shows. E eu tenho certeza que vai ser o momento ápice do PaGGodin”, contou Léo Santana.

Confira todas as datas do PaGGodin:

17 de agosto - Rio de Janeiro

15 de setembro - Salvador

21 de setembro - Fortaleza

19 de outubro - Recife

16 de novembro - Belo Horizonte

30 de novembro - Curitiba

14 de dezembro - Manaus

25 de janeiro/2025 - Brasília

22 de fevereiro/2025 - Belém

Além dessas cidades, ainda há previsão de dois shows, em 2025, em Aracaju e Maceió.