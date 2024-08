Léo Santana explica criação da turnê PaGGodin e resgata história

Léo Santana falou sobre novo projeto musical - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Léo Santana começará a rodar o Brasil com a sua mais nova turnê. Com o projeto 'PaGGodin', o cantor levará para o público uma pegada de pagode com samba. A intenção do baiano é resgatar o primeiro gênero musical com o qual trabalhou.

Em coletiva de imprensa, que aconteceu nesta terça-feira, 6, o famoso lembrou do seu primeiro trabalho como músico profissional.

"Antes de entrar no pagodão, eu fazia parte de um grupo de pagodinho, tocando pandeiro. A paixão pela música de modo geral e pelo gênero que predomina desde sempre veio atrás desse pagodinho, através de ciúme dos cantores que faziam parte desse grupo que eu tocava pandeiro", lembrou Léo Santana.

O cantor ainda explicou: "A paixão veio também através do primeiro DVD do grupo Revelação. Então pensei: 'Por que não cantar isso?'. Só que, ao invés de cantar pagodinho, fui cantar pagodão, que é mais fácil de um modo geral para pessoas que vem de onde venho. Então estou voltando ao pagodinho, de modo geral".

O ‘GG’ revelou que o projeto chamará a atenção com a sua estrutura, que contará com uma mesa de pagode, em um palco mais baixo, para ficar mais perto do público. O artista disse ainda que vai fazer ‘after’, com uma roda de samba aceitando pedidos do público.

Em Salvador, o PaGGodin de Léo Santana vai chegar no dia 15 de setembro, no Centro de Convenções de Salvador, e contará ainda com versões especiais dos clássicos de nomes como As Meninas, Durval Lelys, Filhos de Jorge, Ivete Sangalo, Jauperi, Terra Samba e Bell Marques.