Mais de 40 mil pessoas morrem na guerra entre Hamas e Faixa de Gaza

Vítimas do combate na faixa de gaza - Foto: Mahmud HAMS | AFP

O Ministério da Saúde do governo do Hamas na Faixa de Gaza anunciou neste domingo, 18, um novo balanço de 40.099 mortos no território palestino desde o início da guerra com Israel, que entrou agora em seu 11º mês.

Em comunicado, o ministério informou ainda que pelo menos 25 pessoas foram mortas nas últimas 24 horas e que 92.609 ficaram feridas na Faixa de Gaza desde 7 de outubro.

