Nova guerra? Irã ameaça retaliação a Israel e clima estremece

Irã prometeu vingança após ataques atribuídos a Israel no mês passado - Foto: Eyad Baba/AFP

A tensão entre o Irã e Israel parece querer ganhar um novo capítulo. O Irã rejeitou os apelos feitos pelo Ocidente para abandonar as ameaças contra Israel e afirmou que não precisa de "autorização" para responder a seu inimigo.

Com isso os Estados Unidos e a Europa temem que uma possível retaliação dê início a uma nova guerra na região, afetando também as negociações por um cessar-fogo na Faixa de Gaza

Irã x Israel

Irã prometeu vingança após ataques atribuídos a Israel no mês passado. As ofensivas mataram o líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, e o comandante do Hezbollah, Fuad Shukr. Haniyeh estava em Teerã para a posse do novo presidente iraniano, em 31 de julho, quando foi assassinado. Um dia antes, um ataque em Beirute, no Líbano, causou a morte de Shukr.

Leia também:

>> Israel afirma que matou 31 combatentes em ataque contra escola em Gaza

>> Israel manda que palestinos deixem zona humanitária na Faixa de Gaza

Aliados regionais do Irã no Líbano, Iraque e Iêmen participariam da investida. "A República Islâmica está determinada a defender sua soberania (...) e não pede a autorização de ninguém para usar seus direitos legítimos", declarou nesta terça-feira, 13, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Naser Kanani.

Não é a primeira vez que o país planeja uma retaliação contra Israel. Em abril, o Irã lançou drones e mísseis contra Israel, em resposta a um ataque contra o prédio da embaixada iraniana na Síria em que vários membros do alto escalão da Guarda Revolucionária foram mortos. Na ocasião, o governo israelense estimou que mais de cem drones foram lançados pelo Irã.

>> Ataque israelense em escola deixa mais de 100 mortos em Gaza

Ex-aliados

Hoje inimigos jurados, Irã e Israel já foram aliados no passado. O Irã, que à época abrigava a maior comunidade judaica do Oriente Médio, foi o segundo país muçulmano a reconhecer o Estado de Israel, criado em 1948. Tudo mudou em 1979, com a República Islâmica, quando o Irã cortou todas as suas relações oficiais com Israel, ainda que alguns laços comerciais informais tenham sido mantidos.