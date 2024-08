11/08/2024 às 17:04 • Atualizada em 11/08/2024 às 18:07 - há XX semanas | Autor: Da Redação FAIXA DE GAZA Israel manda que palestinos deixem zona humanitária na Faixa de Gaza Ordem de evacuação incluiu áreas localizados ao centro, leste e oeste

A boy sits above debris at a UN-run school sheltering displaced people after Israeli bombardment in Nuseirat in the central Gaza Strip on July 9, 2024, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Hamas militant group. The Israeli military said its air force had struck "several terrorists" who were using a Nuseirat school "as cover". A source at the local Al-Awda hospital said it had received several wounded after an attack on a school run by the UN agency UNRWA. (Photo by Eyad BABA / AFP) - Foto: EYAD BABA

O Exército de Israel emitiu uma ordem neste domingo, 11, para que civis deixassem uma zona humanitária no sudoeste da Faixa de Gaza, alegando que o Hamas mantém uma central de comando no local. A ordem determinou que dezenas de milhares de pessoas se deslocassem para o oeste, em direção a Al-Mawasi, e para o norte, rumo a Deir Al-Balah. A medida ocorre um dia após um ataque aéreo de Tel Aviv a uma escola na Cidade de Gaza, que, segundo estimativas de autoridades palestinas ligadas ao Hamas, resultou na morte de ao menos 90 pessoas. O ataque ocorrido no sábado (10) à escola na Cidade de Gaza gerou forte indignação da comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos, principais aliados externos de Israel. Em uma declaração, a Casa Branca reconheceu que o Hamas utiliza prédios como escolas e hospitais para suas operações, o que transforma a população civil em escudos humanos. No entanto, a nota enfatizou que os EUA têm reiterado que Israel deve adotar medidas para minimizar os danos aos civis. A vice-presidente dos Estados Unidos e provável candidata do Partido Democrata nas eleições de novembro, Kamala Harris, fez uma declaração semelhante ao comentar o ataque durante sua passagem de campanha em Phoenix, Arizona, no sábado. As forças israelenses afirmam que estão distribuindo panfletos com orientações para que os moradores evacuem as áreas designadas para esvaziamento. A ordem de evacuação emitida neste domingo também foi divulgada na rede social X e enviada para os telefones dos moradores por meio de gravações de áudio. A mensagem alertava: "Para sua própria segurança, você deve se deslocar imediatamente para a zona humanitária recém-criada. A área em que você está é considerada uma zona de combate perigosa".

