Ataque israelense em escola deixa mais de 100 mortos em Gaza

Cerca de 100 palestinos foram mortos e dezenas ficaram feridos em um ataque israelense a uma escola em Gaza. A informação foi divulgada neste sábado, 10, pelo escritório de mídia do governo de Gaza, administrado pelo Hamas,

Este já é um dos ataques mais mortíferos da guerra de 10 meses entre Israel e o Hamas. "O número de mortos está agora entre 90 e 100 e há dezenas de feridos.

"Três foguetes israelenses atingiram a escola que abriga palestinos deslocados", disse à AFP o porta-voz da organização, Mahmud Basal. A informação foi reforçada pela agência governamental que declarou que ‘mais de cem mártires‘ morreram no ataque.

As escolas têm sido utilizadas como abrigo para as pessoas que foram forçadas a fugir das suas casas devido à guerra. A agência afirmou que o ataque israelense visou as pessoas desabrigadas que estavam no local realizando as orações de Fajr (ao amanhecer).



Já o exército de Israel disse que o centro de comando e controle atingido por suas forças aéreas serviu como esconderijo para terroristas e comandantes do Hamas. "A Força Aérea de Israel atacou com precisão os terroristas do Hamas que operavam dentro de um centro de comando e controle do Hamas".

"A Força Aérea de Israel atacou com precisão os terroristas do Hamas que operavam dentro de um centro de comando e controle do Hamas localizado na escola Al-Taba'een e adjacente a uma mesquita em Daraj Tuffah, que serve de abrigo para os moradores da Cidade de Gaza".

"Antes do ataque, várias medidas foram tomadas para mitigar o risco de ferir civis, incluindo o uso de munições precisas, vigilância aérea e informações de inteligência", acrescentou o exército israelense…