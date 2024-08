Israel diz que foguetes foram lançados do Líbano

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

As Forças de Defesa de Israel (IDF) informaram neste domingo, 11, à Tv CNN que 30 foguetes foram lançados do Líbano em direção ao norte de Israel. Sirenes foram acionadas na cidade costeira de Nahariya, localizada a aproximadamente 96 quilômetros da fronteira com o Líbano.

Durante o conflito com o Hamas e a crescente tensão com o Hezbollah, Nahariya não emitiu ordens de retirada para sua população de cerca de 77 mil pessoas.

Enquanto isso, grande parte da região norte de Israel está esvaziada devido ao risco de uma possível guerra com o Hezbollah, grupo libanês aliado do Hamas e apoiado pelo Irã. O Exército de Israel relatou que não há registros de feridos nos locais onde os foguetes caíram. Até o momento, o Hezbollah não se pronunciou sobre o ataque.