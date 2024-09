Primeira turma do STF julga bloqueio do X no Brasil nesta segunda

Pelo plenário virtual, os demais ministros poderão colocar seu julgamento a partir da meia-noite do dia 2 - Foto: © Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) deve julgar nesta segunda-feira, 2, se é a favor ou não da decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender o X (antigo Twitter) do Brasil. Desde sexta-feira, 30, a rede social está fora do ar no território nacional.

Pelo plenário virtual, os demais ministros poderão colocar seu julgamento a partir da meia-noite do dia 2 até as 23h59 do mesmo dia. Moraes é presidente da Primeira Turma, que incluem os ministros Cármen Lúcia, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

A rede social havia desrespeitado uma série de ordens da Justiça, inclusive não bloqueou perfis ligados à desinformação e ataques à democracia. Dessa forma, a empresa recebeu diversas multas diárias ao X, em R$ 50 mil.

A plataforma só poderá ser reativada no Brasil quando essas pendências forem O STF suspendeu o X no Brasil, após intimar o dono da rede social, o empresário Elon Musk, a apontar um representante legal da plataforma no Brasil. O X encerrou as operações no país em 17 de agosto.

Como a rede social não acatou a ordem, ela foi bloqueada em solo brasileiro. Segundo o X, a empresa fechou a sede no país por sofrer “ordens de censura” de Moraes.